В ФСБ сообщили о сумме, обещанной за покушение на генерала Алексеева ФСБ: СБУ обещала исполнителю покушения на генерала Алексеева $30 тыс.

Служба безопасности Украины пообещала выплату в размере $30 тыс. (2,3 млн рублей) исполнителю покушения на генерала Владимира Алексеева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В ведомстве уточнили, что информация получена в ходе оперативных мероприятий.

В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю $30 тыс., — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве задержали предполагаемого пособника покушения на Алексеева. Также было установлено местонахождение Серебрицкой. По данным следствия, она выехала на Украину.

Кроме того, в Дубае был задержан непосредственный исполнитель покушения Любомир Корба. Он был передан российской стороне при содействии партнеров ОАЭ. На опубликованных кадрах видно, как Корба спускается по трапу самолета, закованный в наручники.

До этого сообщалось, что одна из предполагаемых пособниц исполнителя покушения на генерал-лейтенанта выехала на Украину. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой 1971 года рождения. В ФСБ уточнили, что продолжат работу по установлению и розыску организаторов преступления.