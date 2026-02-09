Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 09:03

Стало известно, сколько россиян выйдут на старт в третий день Олимпиады

Только один российский спортсмен выйдет на старт в третий день Олимпиады

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Саночница Дарья Олесик станет единственной российской спортсменкой, которая выйдет на старт в третий день зимней Олимпиады в Италии, сообщается на сайте Игр. Соревнование по одиночному катанию на санях пройдет 9 февраля в 19:00 мск.

За медали поборются 25 спортсменок. Отмечается, что 9 февраля также состоятся состязания по конькобежному спорту, горным лыжам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу.

Ранее стало известно, что российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в итальянском Тезеро. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды. Победа в гонке досталась норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, для которого эта награда стала уже шестой олимпийской.

До этого шведская лыжница Эбба Андерссон лишилась фрагмента серебряной медали, завоеванной на зимних Олимпийских играх в Италии. Спортсменка заняла второе место в скиатлоне на 20 километров, уступив своей соотечественнице Фриде Карлссон.

Италия
Олимпиада
Россия
спортсмены
участники
