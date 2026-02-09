Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 09:46

Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева

ФСБ: Корбу завербовала СБУ в августе 2025 года

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба (на первом плане) Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба (на первом плане) Фото: РИА Новости
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу в августе 2025 года завербовала Служба безопасности Украины, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. После этого он прошел курс стрельбы на полигоне в Киеве.

Л. Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью полиграфа, проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва, — сообщили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что Корба был знаком с Виктором Васиным, который оказывал ему содействие в покушении. Согласно материалам дела, в период с 2005 по 2020 год киллер регулярно переводил деньги Васину. В это время Корба, как правило, находился на территории Украины.

До этого сообщалось, что нападение на Алексеева произошло около семи часов утра в Москве на Волоколамском шоссе. Преступник поджидал его на лестничной площадке, когда генерал выходил из квартиры. Согласно некоторым источникам, замначальника ГРУ сумел среагировать на первые выстрелы, что позволило ему выжить.

