Маск предложил помощь тем, кто даст показания по делу Эпштейна Маск предложил оплатить адвоката тем, кто расскажет о клиентах Эпштейна

Предприниматель Илон Маск в соцсети X предложил оплатить адвокатские услуги тем, кто даст показания о списках клиентов финансиста Джеффри Эпштейна. Так он ответил на пост одного из пользователей соцсети, который выразил недоумение по поводу того, что списки не были переданы в конгресс для дальнейшей публикации, из-за чего источники могут столкнуться с юридическим преследованием.

Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск, — написал Маск.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дело растлителя детей Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит и стало символом «доминанты зла». По ее словам, это дело — лишь «снежинка на вершине айсберга».

До этого стало известно, что Эпштейн хранил большую часть своих активов в Deutsche Bank. Сумма на его счетах в этом банке составляла $135 млн (10,4 млрд рублей). Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2019 год. При этом объем его средств на счетах в этом банке сокращался: с $135 млн в 2014 году до $94 млн (7 млрд рублей) в 2017-м.