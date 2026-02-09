Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию

Корба рассказал, куда должен был улететь после покушения на Алексеева Корба хотел уехать в Киев через Дубай и Румынию после покушения на Алексеева

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба заявил, что после совершения преступления получил указание лететь в Дубай. По его словам, которые приводит РИА Новости, далее он должен был лететь в Румынию, а оттуда — в Киев.

После исполнения попытки убийства было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где в Дубае был другой билет на Румынию. С Румынии должны были ехать в Киев, — отметил он.

Ранее появилась информация, что украинка Зинаида Антонюк, участвовавшая в покушении на Алексеева, сменила фамилию при получении российского гражданства. В итоге она стала Серебрицкой. По предварительной информации, в декабре 2025 года 54-летняя женщина заселилась в дом, где проживает Алексеев. Предполагается, что все это время украинка следила за офицером. Она могла передавать сведения о перемещениях Алексеева исполнителю.

До этого депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что генерал пришел в сознание. По информации источника, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.