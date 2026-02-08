Участница покушения на генерала Алексеева сменила фамилию для слежки за ним

Украинка Зинаида Антонюк, участвовавшая в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сменила фамилию при получении российского гражданства, сообщает Telegram-канал SHOT. Таким образом она стала Серебрицкой. По информации источников, в декабре 2025 года 54-летняя женщина заселилась в дом, где проживает Алексеев.

Предполагается, что все это время украинка следила за российским офицером. Она могла передавать сведения о перемещениях Алексеева исполнителю. Как узнали источники, в феврале Зинаида спрашивала у соседей код от двери домофона, через которую можно попасть на территорию жилищного комплекса.

Ранее в Москве задержали предполагаемого пособника покушения на Алексеева. Также было установлено местонахождение Серебрицкой. По данным следствия, она выехала на Украину.

Кроме того, в Дубае был задержан непосредственный исполнитель покушения Любомир Корба. Он был передан российской стороне при содействии партнеров ОАЭ. На опубликованных кадрах видно, как Корба спускается по трапу самолета, закованный в наручники.