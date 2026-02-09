Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 09:09

Раскрыто, как быстро определили стрелявшего в генерала Алексеева

ТАСС: личность стрелявшего в Алексеева была установлена за несколько часов

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии ОАЭ и экстрадированный в Россию Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии ОАЭ и экстрадированный в Россию Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось несколько часов, чтобы установить личность стрелявшего в первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне его арестовал Замоскворецкий суд Москвы.

Личности исполнителя и его пособников были установлены в ходе комплекса ОРМ в течение нескольких часов. Потом было установлено, что исполнитель вылетел в ОАЭ, дальше началось взаимодействие с партнерами, — сказал источник.

До этого появилась информация, что на месте покушения нашли пистолет Макарова с глушителем. Следователями назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.

Ранее ФСБ России опубликовала видео экстрадиции исполнителя покушения. Мужчина успел улететь в Дубай, где был задержан и передан российской стороне. На кадрах видно, как Любомир Корба, закованный в наручники, спускается по трапу самолета авиакомпании Sanret в сопровождении правоохранителей. Затем его сажают в служебную машину и увозят.

покушения
происшествия
Москва
генералы
