Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 09:00

Трамп ответил американскому олимпийцу на критику политики США

Трамп счел критиковавшего политику США американского олимпийца неудачником

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал попавшего в олимпийскую команду страны фристайлиста Хантера Хесса неудачником после того, как тот раскритиковал действия Белого дома. По словам главы государства, очень трудно болеть за такого человека.

Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался, — отметил он.

До этого американская горнолыжница Линдси Вонн получила серьезную травму во время заезда на Олимпиаде в Италии. После падения на трассе она не смогла самостоятельно подняться, была эвакуирована на вертолете, а соревнования временно приостановили. Вонн, вернувшаяся в спорт в 2024 году, является олимпийской чемпионкой 2010 года.

Ранее сообщалось, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на своей экипировке. На шлеме и доске также представлены флаги других стран — хозяек предыдущих Игр, где он соревновался. Игры в Италии стали для спортсмена седьмыми.

Дональд Трамп
критика
США
олимпиады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФХР связали допуск России к соревнованиям с решением МОК
Онколог назвал главную причину развития рака желудка
Топливный кризис парализовал авиацию на Кубе
Пособник покушения на генерала Алексеева признал вину
Корба рассказал, куда должен был улететь после покушения на Алексеева
Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева
Пушилин рассказал, к какому крупному городу в ДНР продвинулись ВС России
ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна
В ФСБ сообщили о сумме, обещанной за покушение на генерала Алексеева
В Германии раскрыли, как на самом деле тратится электроэнергия на Украине
Подозреваемые в покушении на генерала Алексеева назвали заказчика
В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция
Маск предложил помощь тем, кто даст показания по делу Эпштейна
Лавров связал политику Европы в Черном море и Арктике
В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб
Малинин принес США золото Игр-2026 в Милане
«Давайте будем откровенны»: дипломат о позиции России по Украине
«В поле нашли»: раскрыта страшная судьба пропавшего под Саратовом мальчика
Раскрыто, как быстро определили стрелявшего в генерала Алексеева
Стало известно, сколько россиян выйдут на старт в третий день Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.