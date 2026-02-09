Трамп ответил американскому олимпийцу на критику политики США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал попавшего в олимпийскую команду страны фристайлиста Хантера Хесса неудачником после того, как тот раскритиковал действия Белого дома. По словам главы государства, очень трудно болеть за такого человека.

Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался, — отметил он.

До этого американская горнолыжница Линдси Вонн получила серьезную травму во время заезда на Олимпиаде в Италии. После падения на трассе она не смогла самостоятельно подняться, была эвакуирована на вертолете, а соревнования временно приостановили. Вонн, вернувшаяся в спорт в 2024 году, является олимпийской чемпионкой 2010 года.

Ранее сообщалось, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на своей экипировке. На шлеме и доске также представлены флаги других стран — хозяек предыдущих Игр, где он соревновался. Игры в Италии стали для спортсмена седьмыми.