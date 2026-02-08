Зимняя Олимпиада — 2026
Итальянец выступил на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде с флагом России

Роланд Фишналлер Роланд Фишналлер Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на своей экипировке, сообщает портал «Спортс». На шлеме и доске также представлены флаги других стран — хозяек предыдущих Игр, где он соревновался. Игры в Италии стали для спортсмена седьмыми.

Помимо флага России на экипировке Фишналлера присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. В квалификации параллельного гигантского слалома Фишналлер показал лучший результат, опередив своих соперников.

Ранее российские болельщики пронесли государственный флаг на стадион «Сан-Сиро» во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Инициаторы акции пояснили, что это было спонтанное решение для личной фотосессии, а не публичная демонстрация. Они также отметили, что организаторы не предъявили претензий.

До этого во время матча по хоккею между США и Чехией на трибуне рядом со скамейкой чешской команды появился российский триколор. Однако его быстро убрали по требованию представителей команды, которые направили жалобу в Международную федерацию хоккея.

