В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб

К вербовке Любомира Корбы, исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, причастны спецслужбы Польши, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Его завербовали в Службу безопасности Украины в августе 2025 года, после чего он прошел обучение по стрельбе на полигоне в Киеве.

В вербовке Л. Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — гражданин Польши Корба Любош, 1998 г. р., проживающий в г. Катовице, — сообщили в ФСБ.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что на месте покушения на Алексеева был найден пистолет Макарова с глушителем. По ее словам, уже начато проведение более 15 различных экспертиз, включая генетические и дактилоскопические исследования.

До этого ФСБ России обнародовала видеозаписи с камер наблюдения, запечатлевших действия злоумышленников во время покушения на Алексеева. На этих кадрах видно, как стрелок входит в подъезд жилого дома. Через некоторое время он выходит, бросает пистолет с глушителем в сугроб и оставляет сумку. Затем мужчина садится в общественный транспорт и уезжает. Позднее камеры зафиксировали его в аэропорту перед вылетом в ОАЭ.