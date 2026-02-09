В Германии раскрыли, как на самом деле тратится электроэнергия на Украине

Основная часть электроэнергии для Вооруженных сил Украины поставляется за счет мирных жителей, пишет немецкое издание Junge Welt. К таким выводам журналисты пришли после того, как подсчитали, что страна располагает лишь 50% своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня.

Можно сделать вывод, какую долю ориентировочно составляет снабжение гражданского населения в потреблении электроэнергии — одну треть. Остальное, вероятно, так или иначе идет на военные нужды Украины. А значит, является законной военной целью. Как бы горько это ни было для мерзнущих мирных жителей, — говорится в материале.

Издание отмечает, что после последних ночных ударов Украина потеряла сразу 15% своих генерирующих мощностей, что составляет 30% от оставшегося после предыдущих атак потенциала. Этот «серьезный удар», как полагают журналисты, власти будут компенсировать за счет дальнейшего сокращения подачи электроэнергии гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что Киеву пришлось частично отключить атомные электростанции на Украине после ударов российских войск. «Укрэнерго» подчеркивало, что ремонтные работы идут постоянно, однако не удается подключить не только города, но и атомные электростанции, которые зависят от внешнего питания.