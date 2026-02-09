Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 09:20

Лавров связал политику Европы в Черном море и Арктике

Лавров заявил о стремлении стран Европы к присутствию в Черном море

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские государства стремятся к усилению своего присутствия в Черноморском регионе, не учитывая существующие форматы многостороннего взаимодействия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ. Министр также провел параллель между действиями Европы в Черном море и политикой в Арктике.

Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике, — отметил министр.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия серьезно обеспокоена растущей напряженностью в Арктическом регионе. Дипломаты убеждены, что это прямое следствие действий стран НАТО, которые способствуют милитаризации высоких широт и внедряют конфронтационные подходы.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что любые попытки игнорировать интересы России в Арктическом регионе, особенно в вопросах безопасности, не останутся без ответа и приведут к серьезным последствиям. Дипломаты подчеркнули, что страна будет твердо отстаивать свои позиции в Заполярье.

