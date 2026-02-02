Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 20:50

Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью

МИД: Россия ответит на попытки игнорирования интересов Москвы в Заполярье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Любые попытки игнорировать интересы России в Арктическом регионе, особенно в вопросах безопасности, не останутся без ответа и приведут к серьезным последствиям, заявили в Министерстве иностранных дел РФ на своем сайте. Дипломаты подчеркнули, что страна будет твердо отстаивать свои позиции в Заполярье.

Еще раз подчеркиваем: любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далекоидущие последствия. Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили о серьезной обеспокоенности Москвы в связи с усилением напряженности в Арктическом регионе. Дипломаты уверены, что это является прямым результатом политики государств НАТО, продвигающих милитаризацию высоких широт и конфронтационную повестку.

Также в МИД сообщили, что диалог между Москвой и Вашингтоном осуществляется практически без перерывов на различных уровнях. В дипломатическом ведомстве акцентировали, что взаимодействие проходит в ряде форматов и продолжается даже в условиях международной нестабильности.

Россия
МИД РФ
Заполярье
Арктика
