Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 декабря? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Гришино, Доброполья, Егоровки, Закотного, Звановки, Купянска, Константиновки, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении войска РФ продвигаются в Гришино, а также продолжают зачистку южной части Мирнограда.

«На Добропольском направлении продолжаются бои в Родинском, а также в районе Сухецкого и Затышка. В районе Нового Шахово ВС РФ продвигаются к Вольному. На Краснолиманском направлении продолжаются сражения в Закотном. ВС РФ ведут бои в Свято-Покровском, продвигаются южнее села. В районе Пазено и Резниковки войска РФ расширяют зону контроля. Харьковский фронт. В Купянске сохраняется очень сложная обстановка. На правом берегу реки Оскол противник продолжает контратаковать. В окрестности Купянска ВСУ перебрасывают дополнительные силы, идут бои. Об изменениях на ЛБС не сообщается. На Волчанском направлении идут бои за Волчанские Хутора, есть продвижение в районе Прилипки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС России ВС РФ ведут ожесточенные бои в районе Старицы, Лимана и Волчанских Хуторов, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении ВС РФ активизировали действия с юго-запада в направлении Степановки и Берестка. ВС России оказывают давление на город с нескольких сторон, также действуя в застройке. Западнее Красноармейска (Покровска) сообщают о боях у Гришино», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении наблюдаются самые высокие темпы наступления ВС РФ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Наступаем на запад, зачищая опорные пункты противника. Активные бои у Закотного продолжаются. Есть положительная динамика в Кирово. Наращиваем темпы наступления на южном участке в сторону Славянска. Славянское направление. Войска ВС РФ расширили зону контроля от Резниковки до Пазено, а также у Орехово-Васильевки, что позволило нам продвигаться широким фронтом, а противник вынужден перераспределять резервы и ослаблять фланги. Харьковское направление. От населенного пункта Прилипка подразделения ВС РФ нацелены дойти до соседних населенных пунктов Графское и Симиновка, но в лесу еще есть подразделения ВСУ, поэтому пока они сконцентрировались на этих населенных пунктах. Продолжаем продвигаться почти на всех участках, идут бои за населенный пункт Волчанские Хутора», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

