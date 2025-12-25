Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:44

Названа дата и место прощания с основательницей РЕН ТВ

Церемония прощания с Лесневской пройдет 28 декабря на Востряковском кладбище

Ирена Лесневская Ирена Лесневская Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Церемония прощания с российским медиаменеджером, продюсером и основательницей телекомпании РЕН ТВ Иреной Лесневской состоится 28 декабря на Востряковском кладбище Москвы, сообщил ее сын Дмитрий. По его словам, которые приводит ТАСС, журналистку похоронят на Даниловском кладбище.

Прощание состоится в воскресение в 12:00 на Востряковском кладбище. Захоронение пройдет в 15:00 на Даниловском кладбище, — рассказал Лесневский.

Ранее генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила, что Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Медиаменеджер с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьев отметил, что она оказала значительное влияние на развитие телевидения. По его словам, невозможно отрицать творческие способности, которыми обладала Лесневская.

До этого стало известно, что филолог Наталия Рахманова, известная переводом на русский язык повести Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и нескольких романов Лемони Сникета, скончалась в возрасте 95 лет. Трагическую новость сообщил ее сын Алексей Гордин.

Россия
Москва
смерти
похороны
прощание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Малоадекватный человек»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.