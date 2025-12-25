Названа дата и место прощания с основательницей РЕН ТВ Церемония прощания с Лесневской пройдет 28 декабря на Востряковском кладбище

Церемония прощания с российским медиаменеджером, продюсером и основательницей телекомпании РЕН ТВ Иреной Лесневской состоится 28 декабря на Востряковском кладбище Москвы, сообщил ее сын Дмитрий. По его словам, которые приводит ТАСС, журналистку похоронят на Даниловском кладбище.

Прощание состоится в воскресение в 12:00 на Востряковском кладбище. Захоронение пройдет в 15:00 на Даниловском кладбище, — рассказал Лесневский.

Ранее генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила, что Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Медиаменеджер с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьев отметил, что она оказала значительное влияние на развитие телевидения. По его словам, невозможно отрицать творческие способности, которыми обладала Лесневская.

