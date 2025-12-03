Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Корпорация Toyota 2 декабря зарегистрировала в России товарный знак «Land Cruiser Prado», сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента. Японский автомобильный концерн покинул рынок в 2022 году. Уточняется, что права на товарный знак будут закреплены за Toyota вплоть до марта 2035 года.

Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО «Тойота Мотор», — говорится в публикации.

По данным Роспатента, с 2021 года выручка Toyota в России упала в 47 раз, с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. По итогам 2025 года прибыль компании достигла 2,5 млрд рублей.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Kia оформил в России новый товарный знак. Регистрация знака «KIA Проверено. С пробегом» утверждена в декабре 2025 года. Kia планирует использовать его для проектирования комплектующих к автомобилям.

Вместе с этим Audi зарегистрировала в России сразу три товарных знака после ухода с рынка. Речь идет о рекламных слоганах Vorsprung durch Technik и брендов Allroad и Sportback.

