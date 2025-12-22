Компания «Макдоналдс» зарегистрировала в России странный товарный знак

Корпорация «Макдоналдс» зарегистрировала в РФ товарный знак с персонажем Hamburger Patch из 80-х годов, сообщили эксперты Rusprofile изданию Lenta.ru. Исключительные права на этот образ, изображающий «сад антропоморфных гамбургеров», будут действовать до декабря 2034 года для сферы общественного питания.

Hamburger Patch — «Гамбургерная грядка» — это сад антропоморфных гамбургеров, которые растут из земли. Они являются обитателями вымышленного мира «Макдоналдс». Персонаж Hamburger Patch использовался в рекламе «Макдоналдс» до 1980-х годов, — говорится в сообщении.

Ранее в Роспатенте сообщили, что компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака. Речь идет о логотипах Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize, которые относятся к производству автомобилей. Заявки на их регистрацию были поданы в октябре 2024 года и марте текущего года.

Кроме того, шведский концерн Volvo, покинувший российский рынок в 2022 году, подал заявки на регистрацию трех товарных знаков. Речь идет о брендах Volvo и Volvo Penta для грузового и легкового транспорта, станков, моторов и сервисного обслуживания. Документы были направлены из Швеции 17 декабря 2025 года.