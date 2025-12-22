Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:53

Компания «Макдоналдс» зарегистрировала в России странный товарный знак

Компания «Макдоналдс» зарегистрировала в России товарный знак Hamburger Patch

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Корпорация «Макдоналдс» зарегистрировала в РФ товарный знак с персонажем Hamburger Patch из 80-х годов, сообщили эксперты Rusprofile изданию Lenta.ru. Исключительные права на этот образ, изображающий «сад антропоморфных гамбургеров», будут действовать до декабря 2034 года для сферы общественного питания.

Hamburger Patch — «Гамбургерная грядка» — это сад антропоморфных гамбургеров, которые растут из земли. Они являются обитателями вымышленного мира «Макдоналдс». Персонаж Hamburger Patch использовался в рекламе «Макдоналдс» до 1980-х годов, — говорится в сообщении.

Ранее в Роспатенте сообщили, что компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака. Речь идет о логотипах Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize, которые относятся к производству автомобилей. Заявки на их регистрацию были поданы в октябре 2024 года и марте текущего года.

Кроме того, шведский концерн Volvo, покинувший российский рынок в 2022 году, подал заявки на регистрацию трех товарных знаков. Речь идет о брендах Volvo и Volvo Penta для грузового и легкового транспорта, станков, моторов и сервисного обслуживания. Документы были направлены из Швеции 17 декабря 2025 года.

McDonald’s
Россия
товарные знаки
патенты
Макдоналдс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.