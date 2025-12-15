Известный азиатский автопроизводитель подал несколько заявок в Роспатент Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в России

Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. В числе этих логотипов Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Роспатент в октябре 2024 года и марте текущего года. Эти логотипы связаны с производством автомобилей, согласно классу № 12 международной классификации товаров и услуг.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ для сохранения правового контроля над своими брендами. По его словам, такие действия не означают их коммерческого возвращения. Он отметил, что регистрация товарного знака необходима для защиты интеллектуальной собственности.

До этого модный дом Fendi, принадлежащий французскому холдингу LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), зарегистрировал два новых товарных знака в России. Среди них числится название Baguette Roma, а также изображение с повторяющимся логотипом фирмы. Заявки на регистрацию были направлены в Роспатент из Италии 29 ноября 2024 года.