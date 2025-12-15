Юрист ответил, зачем ушедшие бренды регистрируют товарные знаки в России

Ушедшие с российского рынка иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ для сохранения правового контроля над своими брендами, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, такие действия не означают их коммерческого возвращения. Он отметил, что регистрация товарного знака необходима для защиты интеллектуальной собственности.

С точки зрения права регистрация товарного знака не равна возвращению бренда на рынок РФ. Товарный знак — это объект интеллектуальной собственности, а не индикатор текущей хозяйственной активности. Его регистрация — техническое и рациональное действие по сохранению правового контроля над брендом. Делать из этого вывод о возвращении на рынок можно лишь тогда, когда к регистрационным действиям добавляются конкретные коммерческие шаги, а не на основании одной записи в реестре Роспатента, — пояснил Русяев.

Он добавил, что действующая регистрация позволяет правообладателю блокировать попытки конкурентов или иных лиц зарегистрировать сходные обозначения. По его словам, исключительное право помогает пресекать некорректное использование бренда в рекламе, интернете и на маркетплейсах даже при отсутствии собственных продаж компании.

Регистрация товарного знака означает закрепление исключительного права на обозначение и сохранение возможности запрещать его использование третьими лицами. В российской системе охрана знака действует 10 лет и может продлеваться неограниченное количество раз. Когда известный бренд временно не ведет активную деятельность, возрастает интерес к сходным обозначениям. На практике это выражается в попытках зарегистрировать похожие названия, логотипы или комбинированные знаки, чтобы занять нишу или создать препятствие правообладателю на будущее. Действующая регистрация позволяет блокировать такие заявки еще на стадии экспертизы и не доводить ситуацию до длительных разбирательств о сходстве и приоритете, — резюмировал Русяев.

Ранее стало известно, что немецкий спортивный бренд Puma зарегистрировал в России два товарных знака с логотипами пумы. Компания покинула российский рынок в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Регистрация охватывает четыре ключевых класса продукции по международной классификации, включая спортивную одежду и обувь, изделия из кожи, тренажеры и велосипеды.