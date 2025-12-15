Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:14

Юрист ответил, зачем ушедшие бренды регистрируют товарные знаки в России

Юрист Русяев: ушедшие фирмы оформляют товарный знак в РФ для правового контроля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ушедшие с российского рынка иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ для сохранения правового контроля над своими брендами, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, такие действия не означают их коммерческого возвращения. Он отметил, что регистрация товарного знака необходима для защиты интеллектуальной собственности.

С точки зрения права регистрация товарного знака не равна возвращению бренда на рынок РФ. Товарный знак — это объект интеллектуальной собственности, а не индикатор текущей хозяйственной активности. Его регистрация — техническое и рациональное действие по сохранению правового контроля над брендом. Делать из этого вывод о возвращении на рынок можно лишь тогда, когда к регистрационным действиям добавляются конкретные коммерческие шаги, а не на основании одной записи в реестре Роспатента, — пояснил Русяев.

Он добавил, что действующая регистрация позволяет правообладателю блокировать попытки конкурентов или иных лиц зарегистрировать сходные обозначения. По его словам, исключительное право помогает пресекать некорректное использование бренда в рекламе, интернете и на маркетплейсах даже при отсутствии собственных продаж компании.

Регистрация товарного знака означает закрепление исключительного права на обозначение и сохранение возможности запрещать его использование третьими лицами. В российской системе охрана знака действует 10 лет и может продлеваться неограниченное количество раз. Когда известный бренд временно не ведет активную деятельность, возрастает интерес к сходным обозначениям. На практике это выражается в попытках зарегистрировать похожие названия, логотипы или комбинированные знаки, чтобы занять нишу или создать препятствие правообладателю на будущее. Действующая регистрация позволяет блокировать такие заявки еще на стадии экспертизы и не доводить ситуацию до длительных разбирательств о сходстве и приоритете, — резюмировал Русяев.

Ранее стало известно, что немецкий спортивный бренд Puma зарегистрировал в России два товарных знака с логотипами пумы. Компания покинула российский рынок в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Регистрация охватывает четыре ключевых класса продукции по международной классификации, включая спортивную одежду и обувь, изделия из кожи, тренажеры и велосипеды.

Россия
бренды
юристы
Роспатент
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.