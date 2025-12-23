Японский автопроизводитель продолжает регистрацию брендов в России Toyota закрепила права на Yaris, Camry и Urban Cruiser в России

Корпорация Toyota зарегистрировала три новых товарных знака, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry.

Японский автопроизводитель подал документы на регистрацию в конце марта 2025 года. Товарные знаки закреплены за 12-м классом МКТУ, охватывающим транспортные средства. Действовать они будут до 31 марта 2035 года. Ранее Toyota уже регистрировала в России девять знаков, всего с 2022 года компания подала в Роспатент более 85 заявок.

До этого южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил в июле — сентябре 2024 года. Вместе с ним шведский автомобильный концерн Volvo подал заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ. Речь идет о брендах Volvo и Volvo Penta.

Ранее корпорация «Макдоналдс» зарегистрировала в РФ товарный знак с персонажем Hamburger Patch из 80-х годов. Исключительные права на этот образ, изображающий «сад антропоморфных гамбургеров», будут действовать до декабря 2034 года для сферы общественного питания.