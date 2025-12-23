Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:31

Японский автопроизводитель продолжает регистрацию брендов в России

Toyota закрепила права на Yaris, Camry и Urban Cruiser в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Корпорация Toyota зарегистрировала три новых товарных знака, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry.

Японский автопроизводитель подал документы на регистрацию в конце марта 2025 года. Товарные знаки закреплены за 12-м классом МКТУ, охватывающим транспортные средства. Действовать они будут до 31 марта 2035 года. Ранее Toyota уже регистрировала в России девять знаков, всего с 2022 года компания подала в Роспатент более 85 заявок.

До этого южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил в июле — сентябре 2024 года. Вместе с ним шведский автомобильный концерн Volvo подал заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ. Речь идет о брендах Volvo и Volvo Penta.

Ранее корпорация «Макдоналдс» зарегистрировала в РФ товарный знак с персонажем Hamburger Patch из 80-х годов. Исключительные права на этот образ, изображающий «сад антропоморфных гамбургеров», будут действовать до декабря 2034 года для сферы общественного питания.

Toyota
автомобили
товарные знаки
политика
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево
Эпштейн хранил в сейфе рубли
ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников
Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России
Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS
Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году
Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами
Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос»
В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО
Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.