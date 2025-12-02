Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:07

Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России

Kia зарегистрировала в России новый товарный знак для автозапчастей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южнокорейский автопроизводитель Kia оформил в России новый товарный знак, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Регистрация знака «KIA Проверено. С пробегом» была утверждена в декабре 2025 года.

Как следует из информации ведомства, компания планирует использовать этот знак для проектирования комплектующих к автомобилям. Оформленный документ наделяет Kia соответствующими правами на срок до 2034 года.

Ранее сообщалось, что компания Audi зарегистрировала в России сразу три товарных знака после ухода с рынка. Отмечалось, что речь идет о рекламных слоганах Vorsprung durch Technik и брендах Allroad и Sportback. Под этими товарными знаками Audi сможет производить на территории России автомобили, запчасти и аксессуары.

До этого компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в РФ исключительные права на 31 товарный знак еще на 10 лет. Среди продленных товарных знаков — фирменный замок Disney, названия мультфильмов Cinderella («Золушка»), Bambi («Бэмби») и Sleeping Beauty («Спящая красавица»).

