22 декабря 2025 в 21:19

«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха

Аврора Киба заявила, что считает неуместным знакомиться с экс-супругой

Аврора Киба Аврора Киба Фото: NEWS.ru
Блогерша и молодая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не станет обсуждать бывшую супругу своего жениха и знакомиться с ней. На «Шортс Show» Мариам Тилляевой Киба заявила, что пока еще не родила Лепсу троих детей, передает корреспондент NEWS.ru.

Я троих детей не родила ему. Я считаю, что каждого мужчину нужно оценивать по тому, как относится к своей бывшей женщине. Не думаю, что уместно знакомиться с его бывшей супругой, — заявила она.

Ранее Лепс заявил, что не планирует завязывать с отцовством. Сейчас артисту 63 года, он уже является отцом трех дочерей и сына. Музыкант подчеркнул, что разговаривает с детьми о родине, однако делает это довольно редко.

До этого Лепс признался, что не знает, когда сможет жениться на своей молодой избраннице Авроре Кибе. По его словам, он не задумывался о том, как долго ей придется ждать этого события. При этом заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что желание Лепса устроить банкет на Красной площади возле мавзолея стало проявлением невежества.

