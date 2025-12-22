Новый год-2026
22 декабря 2025 в 20:59

Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом

Путин попросил Пиотровского не отдавать «Метрополитену» ацтекский колокольчик

Владимир Путин и Михаил Пиотровский Владимир Путин и Михаил Пиотровский Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время экскурсии в Государственном Эрмитаже дал директору музея Михаилу Пиотровскому рекомендацию относительно редкого экспоната. Глава государства попросил сохранить уникальный ацтекский золотой колокольчик, который хранится в коллекции, передает РИА Новости.

Пиотровский рассказал, что нью-йоркский музей «Метрополитен» постоянно просит на временное хранение этот редчайший шедевр, приобретенный в XIX веке. По словам директора, у американского музея нет золота ацтеков подобного качества. В ответ на это Владимир Путин предостерег главу музея.

Пока никому не давайте, — сказал он.

Пиотровский заверил, что музей не собирается передавать артефакт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также участвовавший в экскурсии, с юмором добавил, что потом американцы могут сказать: «Мы ничего не получали».

Ранее Путин связал колонизацию Индии с любовью англичан к грабежу. Его реплика стала продолжением объяснения директора музея Михаила Пиотровского о том, что роскошь индийского искусства эпохи Великих Моголов и привлекла британцев в этот регион.

