22 декабря 2025 в 18:49

Путин во время посещения Эрмитажа задал Пиотровскому животрепещущий вопрос

Путин узнал у Пиотровского, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

Владимир Путин и Михаил Пиотровский Владимир Путин и Михаил Пиотровский Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время посещения Государственного Эрмитажа с лидерами стран СНГ задал вопрос директору учреждения Михаилу Пиотровскому о судьбе музейной коллекции в дни революции 1917 года. Осматривая Золотую кладовую, он поинтересовался, как музею удалось сохранить экспонаты, когда после взятия Зимнего дворца «грабили все подряд», передает ТАСС.

А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части... После захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?спросил глава государства.

Пиотровский ответил, что руководство музея, ожидая штурма, заблаговременно передало Эрмитаж под охрану Красной гвардии. Кроме того, после пожара 1837 года в Зимнем дворце была отработана система блокировки переходов из резиденции в музейные залы. В ответ на уточняющий вопрос Путина, защищала ли тогда музей именно Красная гвардия, директор подтвердил этот факт.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин очень хорошо знаком с экспозицией Эрмитажа. По его словам, во время экскурсии по музею российский лидер дополнял рассказ директора Михаила Пиотровского.

