Путин во время посещения Эрмитажа задал Пиотровскому животрепещущий вопрос Путин узнал у Пиотровского, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

Президент России Владимир Путин во время посещения Государственного Эрмитажа с лидерами стран СНГ задал вопрос директору учреждения Михаилу Пиотровскому о судьбе музейной коллекции в дни революции 1917 года. Осматривая Золотую кладовую, он поинтересовался, как музею удалось сохранить экспонаты, когда после взятия Зимнего дворца «грабили все подряд», передает ТАСС.

А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части... После захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили? — спросил глава государства.

Пиотровский ответил, что руководство музея, ожидая штурма, заблаговременно передало Эрмитаж под охрану Красной гвардии. Кроме того, после пожара 1837 года в Зимнем дворце была отработана система блокировки переходов из резиденции в музейные залы. В ответ на уточняющий вопрос Путина, защищала ли тогда музей именно Красная гвардия, директор подтвердил этот факт.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин очень хорошо знаком с экспозицией Эрмитажа. По его словам, во время экскурсии по музею российский лидер дополнял рассказ директора Михаила Пиотровского.