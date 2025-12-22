Новый год-2026
22 декабря 2025 в 18:38

Песков раскрыл интересный факт о Путине на фоне его поездки в Эрмитаж

Песков заявил, что Путин очень хорошо знает экспозицию Эрмитажа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин очень хорошо знаком с экспозицией Эрмитажа, рассказал Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, во время экскурсии по музею российский лидер дополнял рассказ директора Михаила Пиотровского.

Он очень хорошо знает [экспозицию Эрмитажа] и поэтому дополнял, наверное, Пиотровского в его рассказе, — отметил Песков.

Он добавил, что Путин хотел показать лидерам стран СНГ уникальное собрание золота скифских царей, а также предметы тюркской культуры. Как отметил Песков, это имеет большое значение для гостей из Центральной Азии.

Хотя, конечно, они все так или иначе были в Эрмитаже неоднократно, — признал Песков.

Путин посетил Эрмитаж совместно с коллегами из стран — участниц СНГ сегодня, 22 декабря. Лидеры государств провели неформальную встречу.

Путин также побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в двустороннем формате. В последний раз они встречались в Москве три месяца назад, 26 сентября.

