Путин провел двустороннюю встречу с Пашиняном Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу в рамках визита в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин побеседовали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в двустороннем формате, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча состоялась в рамках визита лидеров стран СНГ в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Лидеры провели переговоры в Двадцатиколонном зале в Эрмитаже. В прошлый раз Путин и Пашинян встречались в Москве три месяца назад — 26 сентября.

Ранее Путин организовал для лидеров стран СНГ экскурсию по Эрмитажу. Музей осмотрели главы Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Глава государства лично рассказал коллегам об уникальности этого музейного комплекса, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что краткая экскурсия по Эрмитажу стала началом саммита глав государств СНГ в Северной столице. После этого участники приступили к обсуждению прикладной повестки за неформальным завтраком.

Встреча лидеров стран Содружества в преддверии Нового года уже стала доброй традицией. Помимо деловой программы, гостей ждет масштабная культурная часть, которая, по словам Путина, будет связана с историей республик.