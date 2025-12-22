Песков рассказал, с чего начнется неформальный саммит СНГ Песков: экскурсия по Эрмитажу станет началом неформального саммита СНГ

Неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге начнется с краткой экскурсии по Государственному Эрмитажу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После этого участники обсудят прикладную повестку за неформальным завтраком, передает ТАСС.

Сегодня президент [России Владимир Путин] продолжает принимать в Санкт-Петербурге глав государств и правительств стран СНГ. Сегодня часть неформального саммита Содружества начнется в Государственном Эрмитаже, будет краткая экскурсия организована, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин примет участие в неформальном саммите СНГ. После его завершения российский лидер проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства сообщил о планах главы РФ на предстоящую неделю. В графике президента — совещание по госпрограмме вооружений, заседание Госсовета по кадровой политике, а также церемония вручения государственных наград.

Также представитель Кремля отметил, что у президента не будет спокойного графика в январе. По его словам, такой же напряженный рабочий план у главы государства и в конце текущего года.