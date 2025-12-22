В Кремле анонсировали участие Путина в неформальном саммите СНГ Песков заявил, что Путин примет участие в неформальном саммите СНГ

Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, многостороннее мероприятие состоится сегодня, 22 декабря. По его окончании Путин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

Участие в неформальной встрече руководителей стран СНГ также должен был принять президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако в администрации главы государства сообщили, что Алиева не будет на саммите из-за плотного рабочего графика.

Ранее Песков сообщал, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.

Песков также рассказал, что Путин использует каждую встречу с главами государств ЕАЭС, чтобы проинформировать их о положении дел на Украине и ходе мирного процесса. По его словам, российский лидер делится деталями, не предназначенными для широкой аудитории.