Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:31

В Кремле анонсировали участие Путина в неформальном саммите СНГ

Песков заявил, что Путин примет участие в неформальном саммите СНГ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, многостороннее мероприятие состоится сегодня, 22 декабря. По его окончании Путин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

Участие в неформальной встрече руководителей стран СНГ также должен был принять президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако в администрации главы государства сообщили, что Алиева не будет на саммите из-за плотного рабочего графика.

Ранее Песков сообщал, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.

Песков также рассказал, что Путин использует каждую встречу с главами государств ЕАЭС, чтобы проинформировать их о положении дел на Украине и ходе мирного процесса. По его словам, российский лидер делится деталями, не предназначенными для широкой аудитории.

Кремль
Владимир Путин
Дмитрий Песков
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба украинцев, эвакуированных в РФ из зон боевых действий
Стало известно, сколько россиян интересуются темой ИИ
Главу департамента «КАВКАЗ.РФ» обвинили в получении взятки
«Призыв к травле»: депутат об отказе Галлямова извиняться перед журналистом
Политолог объяснил, что мешает США начать наземную операцию в Венесуэле
Назвавший журналистку безмозглой Галлямов ответил на просьбу извиниться
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.