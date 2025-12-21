Президент России Владимир Путин использует каждую встречу с главами государств ЕАЭС, чтобы проинформировать их о положении дел на Украине и ходе мирного процесса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сказанным в эфире телеканала «Россия 1», российский лидер делится деталями, не предназначенными для широкой аудитории.

Безусловно, конечно, президент использует каждую возможность встречи со своими коллегами с тем, чтобы проинформировать о положении дел на фронтах, хотя он это достаточно подробно сделал на «Прямой линии» — <…> в тех деталях, которые не предназначены для широкой аудитории, — отметил представитель Кремля.

Ранее европейские СМИ обратили внимание, что президент России передал Западу значительный сигнал, подтверждающий готовность Москвы к мирному завершению украинского кризиса. По оценке издания, главная мысль состоит в том, что РФ с самого начала добивалась дипломатического урегулирования и продолжает считать его достижимым при условии гарантий для своих ключевых интересов безопасности.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для дальнейшего продвижения в украинском урегулировании требуется соблюдение ранее достигнутых сторонами договоренностей. В качестве примера он привел диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, состоявшийся на Аляске.