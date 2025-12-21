Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 18:53

Песков раскрыл, какие тайны обсуждает Путин с главами ЕАЭС

Песков: Путин делится с лидерами ЕАЭС закрытой информацией об Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин использует каждую встречу с главами государств ЕАЭС, чтобы проинформировать их о положении дел на Украине и ходе мирного процесса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сказанным в эфире телеканала «Россия 1», российский лидер делится деталями, не предназначенными для широкой аудитории.

Безусловно, конечно, президент использует каждую возможность встречи со своими коллегами с тем, чтобы проинформировать о положении дел на фронтах, хотя он это достаточно подробно сделал на «Прямой линии» — <…> в тех деталях, которые не предназначены для широкой аудитории, — отметил представитель Кремля.

Ранее европейские СМИ обратили внимание, что президент России передал Западу значительный сигнал, подтверждающий готовность Москвы к мирному завершению украинского кризиса. По оценке издания, главная мысль состоит в том, что РФ с самого начала добивалась дипломатического урегулирования и продолжает считать его достижимым при условии гарантий для своих ключевых интересов безопасности.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для дальнейшего продвижения в украинском урегулировании требуется соблюдение ранее достигнутых сторонами договоренностей. В качестве примера он привел диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, состоявшийся на Аляске.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЕАЭС
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова поставила точку в отношениях России и КНДР
«Любит овсянку»: MARGO раскрыла, как познакомилась с Лепсом
Путин сообщил о подготовке важного договора с Индией
Лукашенко рассказал о значении ЕАЭС для стран-участниц
Захарова ответила на вопрос о тайных переговорах России против КНДР
Лаваш, лепешка, каравай: как из воды и муки родилась разная выпечка мира
Биологическое оружие Пугачевой: как дети помогли ей в карьерных войнах
В посольстве раскрыли детали ситуации с застрявшим в Тунисе Ми-26
В Кремле рассказали о выгодах сотрудничества с США
Трамп против Мадуро, смерть Лобоцкого, наступление на Харьков: что дальше
«Стараются пакостить»: военэксперт допустил новые атаки ВСУ
Расширенное заседание Высшего совета ЕАЭС стартовало в Петербурге
Полина Диброва показала домашнее видео с Романом Товстиком
«Риски»: в МИД раскрыли, где в ЕС главный плацдарм НАТО против России
«Мы должны быть сильными»: Макрон преподнес ВМС Франции подарок
Путин заявил о «финансовой революции» в ЕАЭС
Рудковская рассказала большой секрет, который скрывает от детей
Цыганки похитили у России 237 млн рублей с помощью фейковых детей
В Госдуме задумались о подарках учителям
Как срочно похудеть к Новому году: эффективные и безопасные способы
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.