21 декабря 2025 в 15:42

Путин запланировал совещание по госпрограмме вооружений

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин запланировал совещание по государственной программе вооружений, а также заседание Госсовета по кадровым вопросам, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Кроме того, российский лидер вручит государственные награды.

Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, Госсовет по «кадрам», президент вручит государственные награды, откроет новые инфраструктуры в разных регионах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что встречи пройдут на следующей неделе. Помимо этого, уже в понедельник, 22 декабря, Путин примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые вопросы на прямой линии не понравились Путину. Он подчеркнул, что это совершенно нормально. Песков напомнил, что журналист имеет возможность задать любой вопрос главе государства.

