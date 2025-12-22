Новый год-2026
22 декабря 2025

Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра

Зеленский заявил, что не собирается менять главу МИД Украины Сибигу

Владимир Зеленский
Отставка главы МИД Украины Андрея Сибиги не планируется, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram. По словам главы государства, слухи об увольнении Сибиги распространяют некоторые депутаты Верховной рады.

Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра, — сообщил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица может занять пост министра иностранных дел. Сейчас ведомством руководит Андрей Сибига. Парламентарий допустил, что министр отправится послом в Польшу.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский хочет избежать углубления внутренних противоречий в стране, поэтому медлит с назначением нового главы своего офиса после отставки Андрея Ермака. Он обратил внимание на то, что внутри правящей фракции нет единства по этому вопросу: одни лоббируют кандидатуру министра обороны Дениса Шмыгаля, другие поддерживают министра цифровой информации Михаила Федорова.

