Украинцы начали платить McDonald's за работу и бронь от мобилизации

Тысячи граждан Украины начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's за устройство на работу, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, таким образом они получают бронь от мобилизации в вооруженные силы страны. Это обусловлено тем, что McDonald's получает преференции наравне с государственными предприятиями.

Как уточнил канал, стоимость такой брони достигает $15 тыс. (1,25 млн рублей) на одного человека. При этом представители украинской армии жалуются на нехватку людей. В общей сложности в стране работают больше 100 ресторанов сети, в которых трудоустроены 7,5 тыс. человек.

При этом выручка McDonald's на фоне большого числа желающих работать в сети только растет. Так, в 2024 году она увеличилась на 30% относительно итогов 2023 года, составив 13 млрд гривен (26 млрд рублей).

Ранее во Львове на западе Украины сотрудник военкомата устроил стрельбу во время силовой мобилизации мужчины. Гражданин пытался уйти, однако сотрудник ТЦК бросился на него, схватил и совершил выстрел.