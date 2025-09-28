Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 09:44

Украинцы начали платить McDonald's за работу и бронь от мобилизации

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи граждан Украины начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's за устройство на работу, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, таким образом они получают бронь от мобилизации в вооруженные силы страны. Это обусловлено тем, что McDonald's получает преференции наравне с государственными предприятиями.

Как уточнил канал, стоимость такой брони достигает $15 тыс. (1,25 млн рублей) на одного человека. При этом представители украинской армии жалуются на нехватку людей. В общей сложности в стране работают больше 100 ресторанов сети, в которых трудоустроены 7,5 тыс. человек.

При этом выручка McDonald's на фоне большого числа желающих работать в сети только растет. Так, в 2024 году она увеличилась на 30% относительно итогов 2023 года, составив 13 млрд гривен (26 млрд рублей).

Ранее во Львове на западе Украины сотрудник военкомата устроил стрельбу во время силовой мобилизации мужчины. Гражданин пытался уйти, однако сотрудник ТЦК бросился на него, схватил и совершил выстрел.

Украина
украинцы
ВСУ
ТЦК
мобилизация
призывники
McDonald’s
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.