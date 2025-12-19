Новый год-2026
19 декабря 2025 в 09:13

Евросоюз связал кредит в €90 млрд с закупкой оружия для ВСУ в Европе

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Лидеры стран Евросоюза договорились, что закупки вооружений Украиной за счет кредита в €90 млрд (8,4 трлн рублей) будут осуществляться преимущественно у производителей из стран объединения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС, прошедшего 19 декабря. По словам французского лидера, участники саммита приняли решение закрепить приоритет европейской оборонной промышленности при реализации кредитного механизма, сообщает РИА Новости.

Мы позаботились о том, чтобы ввести жесткое европейское предпочтение для нашей оборонной промышленности и для украинской, — сказал Макрон.

Ранее стало известно, что соглашение, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование средств РФ. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей). Они останутся заблокированными в европейских депозитариях, выступая фактически скрытым залогом по выданным Евросоюзом кредитам.

