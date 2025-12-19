Новый год-2026
19 декабря 2025 в 09:13

Россиян предупредили о последствиях незаконной вырубки елок

Юрист Разенкова: россиянам грозит штраф или тюремный срок за вырубку елок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам может грозить штраф или тюремный срок за незаконную вырубку елок, заявила РИА Новости сотрудник Ассоциации юристов РФ Юлия Разенкова. Она отметила, что такое действие относится к нарушениям в сфере использования лесного фонда.

Если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц и причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уголовной, — сказала Разенкова.

Юрист пояснила, что за вырубку могут предъявить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. При значительном вреде лесному фонду его приговорят к принудительным работам или тюремному заключению на срок до двух лет.

Ранее эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что во время выбора новогодней елки важно обращать внимание на состояние среза ствола — у свежесрубленного дерева он светлый и слегка влажный. Он добавил, что этот критерий часто упускают из виду, сосредотачиваясь только на внешнем виде хвои. Эксперт также отметил, что важно осмотреть ствол новогодней ели на предмет сколов, пятен и следов плесени по всей длине.

