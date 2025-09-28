Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 05:19

Сотрудник ТЦК открыл огонь во время силовой мобилизации украинца

Сотрудник ТЦК открыл огонь во время силовой мобилизации жителя Львова

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети

Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины открыл стрельбу, сообщило издание «Страна.ua». По данным журналистов, это произошло в момент силовой мобилизации мужчины.

В статье говорится, что гражданин пытался уйти, однако сотрудник ТЦК бросился на него, схватил и совершил выстрел. Подробности инцидента не раскрываются.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека

Также стало известно, что зарплата в ТЦК — 20 тыс. грн (около 40 тыс. рублей). Уточнялось, что сотрудники имеют ненормированный рабочий день и работают в тяжелой психологической обстановке.

Между тем появилась информация, что жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из территориальных центров комплектования. По словам организатора проекта, эти люди были «в отчаянии».

ВСУ
ТЦК
Украина
Львов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.