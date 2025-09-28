Сотрудник ТЦК открыл огонь во время силовой мобилизации украинца Сотрудник ТЦК открыл огонь во время силовой мобилизации жителя Львова

Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины открыл стрельбу, сообщило издание «Страна.ua». По данным журналистов, это произошло в момент силовой мобилизации мужчины.

В статье говорится, что гражданин пытался уйти, однако сотрудник ТЦК бросился на него, схватил и совершил выстрел. Подробности инцидента не раскрываются.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека

Также стало известно, что зарплата в ТЦК — 20 тыс. грн (около 40 тыс. рублей). Уточнялось, что сотрудники имеют ненормированный рабочий день и работают в тяжелой психологической обстановке.

Между тем появилась информация, что жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из территориальных центров комплектования. По словам организатора проекта, эти люди были «в отчаянии».