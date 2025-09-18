Зарплата в ТЦК — 20 тысяч грн (около 40 тысяч рублей), сообщил нардеп Александр Федиенко. По его словам, сотрудники имеют ненормированный рабочий день и работают в тяжелой психологической обстановке.

Я обращался в Минобороны с просьбой увеличить эту сумму, на что мне ответили: «Денег нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ. Мужчина был мобилизован, несмотря на противопоказания по здоровью и наличие малолетних детей.

До этого появилась информация, что мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.

Тем временем стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования, расположенного в жилом массиве Киева ДВРЗ, отпускают насильно мобилизованных домой за взятку в размере $30 тысяч (порядка 2,5 млн рублей). Депутат Верховной рады Анна Скороход подчеркнула: нетрудно вообразить, какие суммы проходят через руки взяточников ежедневно, учитывая количество тех, кого привозят к ним каждый день.