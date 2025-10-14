Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский пытается установить тотальный контроль над страной, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, комментируя лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. По его словам, украинский лидер идет на подобные шаги в связи с предстоящими выборами.

На мой взгляд, это плановая работа [Зеленского] по взятию контроля над вертикалью власти. Сегодня у него нет проблем на уровне парламента, кабинета министров и военных, однако есть проблема на уровне органов местного самоуправления. Например, тот же [Виталий] Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru), за которым стоит Германия. Зеленский пытается снять его любыми путями, но с 2019 года между ними настолько высокие отношения, что с того времени не было ни одной встречи и ни одного телефонного разговора. Это абсолютный нонсенс, никогда такого не было, чтобы столичный мэр не встречался с президентом, — отметил Олейник.

По его словам, роль главы города в организации президентских и парламентских выборов очень высока. Экс-депутат Рады уточнил, что существуют квоты на формирование комиссий от партии, однако сотрудники бюджетных организаций тоже принимают участие.

Мэр имеет определенное влияние на выборы — это я знаю из своего опыта, ведь я восемь лет был мэром Черкасс. И когда они понимают, что выборы все-таки могут быть, а Зеленскому пока бежать некуда, они выслушивают минимум доклад губернатора, который говорит о том, что у него есть проблема. Если маленькие города — губернатор в состоянии задавить. Но мы знаем точно, что с Трухановым, мэром Одессы, не такие простые отношения, — заключил Олейник.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Теперь он не сможет продолжать занимать пост мэра Одессы. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.