Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:36

Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Экс-нардеп Олейник: Зеленский стремится установить полный контроль над Украиной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пытается установить тотальный контроль над страной, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, комментируя лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. По его словам, украинский лидер идет на подобные шаги в связи с предстоящими выборами.

На мой взгляд, это плановая работа [Зеленского] по взятию контроля над вертикалью власти. Сегодня у него нет проблем на уровне парламента, кабинета министров и военных, однако есть проблема на уровне органов местного самоуправления. Например, тот же [Виталий] Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru), за которым стоит Германия. Зеленский пытается снять его любыми путями, но с 2019 года между ними настолько высокие отношения, что с того времени не было ни одной встречи и ни одного телефонного разговора. Это абсолютный нонсенс, никогда такого не было, чтобы столичный мэр не встречался с президентом, — отметил Олейник.

По его словам, роль главы города в организации президентских и парламентских выборов очень высока. Экс-депутат Рады уточнил, что существуют квоты на формирование комиссий от партии, однако сотрудники бюджетных организаций тоже принимают участие.

Мэр имеет определенное влияние на выборы — это я знаю из своего опыта, ведь я восемь лет был мэром Черкасс. И когда они понимают, что выборы все-таки могут быть, а Зеленскому пока бежать некуда, они выслушивают минимум доклад губернатора, который говорит о том, что у него есть проблема. Если маленькие города — губернатор в состоянии задавить. Но мы знаем точно, что с Трухановым, мэром Одессы, не такие простые отношения, — заключил Олейник.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Теперь он не сможет продолжать занимать пост мэра Одессы. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Владимир Зеленский
Украина
нардеп
Одесса
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Пугачева почтила память российского модельера
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.