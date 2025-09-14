Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 10:08

В пророссийском подполье раскрыли проблемы мобилизации в ВСУ

ТАСС: мобилизация в ВСУ на Херсонщине и в Запорожье идет плохо

Мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. По данным источника, призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.

Относительно мобилизации в Запорожской и Херсонской областях сказать можно только лишь то, что идет она не очень. Мужчины прячутся, а женщины в связи с последними поправками о постановке на учет затаились, — рассказали агентству.

Источник отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) проявляют повышенную агрессию к мобилизованным, поскольку сами опасаются отправки на фронт. Мобилизационные мероприятия проводятся максимально скрытно, чтобы избежать нового всплеска общественного недовольства.

Ранее командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» обвинили в преступной халатности. Утверждается, что офицеры в реальном времени наблюдали с беспилотников за гибелью подчиненных, не предпринимая действий для их спасения.

мобилизации
ТЦК
Херсонская область
Запорожская область
