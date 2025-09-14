Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 00:41

Командиров ВСУ обвинили в равнодушном наблюдении за гибелью бойцов

ТАСС: командиры ВСУ с дронов наблюдали за уничтожением своих бойцов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» обвиняют в преступной халатности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники из российских силовых структур. Утверждается, что офицеры в реальном времени наблюдали с беспилотников за гибелью подчиненных, не предпринимая действий для их спасения.

Согласно информации агентства, новобранцев после всего семи дней подготовки бросили в бой, где целая группа военнослужащих была уничтожены. При этом их командир, находясь на безопасном расстоянии, видел с дрона весь процесс ликвидации личного состава.

В это время их командир находился на наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как его личный состав уничтожают. По итогу всю группу объявили пропавшей несмотря на то, что командир был свидетелем их ликвидации, — указал собеседник агентства.

Родственники погибших солдат требуют от украинского Минобороны и СБУ наказать виновных командиров. Вероятно, эти обращения останутся без последствий, допустил источник ТАСС.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» ВСУ практикуются расстрелы военнослужащих за попытки покинуть боевые позиции. Попадание в данное подразделение для бойцов ВСУ «означает верную смерть», рассказал источник.

