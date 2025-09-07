«Верная смерть»: силовики рассказали о расстрелах в ВСУ РИА Новости: в полку ВСУ солдат расстреливают за попытки покинуть позиции

В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» Вооруженных сил Украины практикуются расстрелы военнослужащих за попытки покинуть боевые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, попадание в данное подразделение для бойцов ВСУ «означает верную смерть».

Забирают телефоны, документы, за любое неповиновение командиру избивают до смерти. При попытке бегства с позиций военнослужащих расстреливают на месте. К личному составу относятся как к мясу, — рассказали изданию.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что массовое дезертирство в ВСУ достигло катастрофических масштабов. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.

До этого газета Mundo сообщила, что ВСУ больше не могут закрывать все бреши в обороне из-за проблем с мобилизацией и нехватки военных. В издании оценили недостатки в украинской системе обороны как колоссальные.