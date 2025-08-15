Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 08:55

На Западе признали проблему дезертирства в ВСУ на фоне нарастающей паники

The Telegraph: до 400 украинских бойцов ежедневно дезертируют из ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Массовое дезертирство из Вооруженных сил Украины достигло катастрофических масштабов, констатирует британское издание The Telegraph. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.

В материале под говорящим названием «Почему разобщенные украинцы отказываются бороться за [президента Украины Владимира] Зеленского» журналисты описывают, как измотанные годами боев солдаты массово бросают оружие, разочаровавшись в жестоком командовании и несправедливой системе. Как отмечают авторы, в ВСУ нарастает недовольство тем, что Киев позволяет одним уклоняться от службы, а другим — гибнуть на передовой.

Падение морального духа подпитывает порочный круг. По мере того как редеют ряды, генералы сокращают другие подразделения, чтобы заполнить линию фронта. Авиамехаников и операторов радаров отправляют воевать в пехоте, где продолжительность жизни гораздо короче. Это, в свою очередь, еще больше укрепляет решимость уклонистов держаться подальше, — говорится в публикации.

В результате украинская линия обороны «стала похожа на решето», а хаос в войсках продолжает нарастать, говорится в публикации. Авторы материала осторожно замечают, что, хотя «до полного краха еще далеко», они вынуждены признать явное превосходство России на поле боя.

Ранее газета Mundo сообщила, что ВСУ больше не могут закрывать все бреши в обороне из-за проблем с мобилизацией и нехватки военных. В издании оценили недостатки в украинской системе обороны как колоссальные.

