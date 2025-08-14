В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши Mundo: Украина больше не может закрыть все бреши в обороне из-за нехватки солдат

ВСУ больше не могут закрывать все бреши в обороне из-за проблем с мобилизацией и нехватки военных, сообщает газета Mundo. В издании оценили недостатки в украинской системе обороны как колоссальные.

Операции ВС России «сумели посеять панику» в тылу Вооруженных сил Украины.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что продвижение ВС РФ резко ухудшило ситуацию с пополнением украинской армии, что ведет к росту дезертирства. Кроме того, из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа среди военнослужащих чувствуются пораженческие настроения.

По данным издания, ежедневно свои позиции оставляют более 400 военнослужащих. Они измучены боевыми действиями, разочарованы жестким командованием и теми, кто уклоняется от службы.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что командование ВСУ записывает пропавших без вести в ходе боев у Юнаковки в Сумской области военных в дезертиры. Такая практика, по его данным, распространена в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ.

В ВСУ с начала 2025 года зафиксировано более 120 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части. За последний месяц отмечено 15 393 случая СОЧ и 1949 случаев дезертирства. С начала года эти показатели составляют 107 999 и 15 186 случаев соответственно. Всего Вооруженные силы Украины покинули 123 185 человек, из которых добровольно вернулись лишь около 24,5 тысячи.