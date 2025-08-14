Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:39

В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши

Mundo: Украина больше не может закрыть все бреши в обороне из-за нехватки солдат

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ больше не могут закрывать все бреши в обороне из-за проблем с мобилизацией и нехватки военных, сообщает газета Mundo. В издании оценили недостатки в украинской системе обороны как колоссальные.

Операции ВС России «сумели посеять панику» в тылу Вооруженных сил Украины.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что продвижение ВС РФ резко ухудшило ситуацию с пополнением украинской армии, что ведет к росту дезертирства. Кроме того, из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа среди военнослужащих чувствуются пораженческие настроения.

По данным издания, ежедневно свои позиции оставляют более 400 военнослужащих. Они измучены боевыми действиями, разочарованы жестким командованием и теми, кто уклоняется от службы.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что командование ВСУ записывает пропавших без вести в ходе боев у Юнаковки в Сумской области военных в дезертиры. Такая практика, по его данным, распространена в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ.

В ВСУ с начала 2025 года зафиксировано более 120 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части. За последний месяц отмечено 15 393 случая СОЧ и 1949 случаев дезертирства. С начала года эти показатели составляют 107 999 и 15 186 случаев соответственно. Всего Вооруженные силы Украины покинули 123 185 человек, из которых добровольно вернулись лишь около 24,5 тысячи.

Украина
ВСУ
спецоперация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.