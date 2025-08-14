Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:06

Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ

Telegraph: наступление ВС России приводит к росту дезертирства в ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Продвижение ВС РФ резко ухудшило ситуацию с пополнением украинской армии, что ведет к росту дезертирства, пишет британская газета The Telegraph. Кроме того, из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа среди военнослужащих чувствуются пораженческие настроения.

Шокирующее наступление резко обострило проблемы Украины с численностью личного состава, — пишет газета.

По данным издания, ежедневно свои позиции оставляют более 400 военнослужащих. Они, как пишет The Telegraph, измучены боевыми действиями, разочарованы жестким командованием и теми, кто уклоняется от службы. Один из них, 35-летний Павел, заявил, что попросту боится вступать в ВСУ. Другой украинец, Александр, боится оказаться в пехоте, «куда сейчас попадает практически каждый новобранец».

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что командование ВСУ записывает пропавших без вести в ходе боев у Юнаковки в Сумской области военных в дезертиры. Такая практика, по его данным, распространена в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ.

ВСУ
Украина
дезертиры
Великобритания
