21 декабря 2025 в 10:12

Воскресное утро в баре началось с массового убийства

В поселке под Йоханнесбургом застрелили девять человек после нападения на бар

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
В баре под Йоханнесбургом в Южно-Африканской Республике застрелены девять человек, сообщает News24. Стрельба произошла в поселке Беккерсдаль рано утром в воскресенье, 21 декабря. Группа из примерно 12 человек, передвигавшаяся на белом микроавтобусе и серебристом седане, открыла беспорядочный огонь по посетителям заведения. После этого нападавшие скрылись.

Часть жертв находилась внутри бара KwaNoxolo, других застрелили на улице. Заместитель начальника полиции провинции Гаутенг генерал-майор Фред Кекана уточнил, что среди пострадавших был также водитель такси. Причины, по которым совершено нападение, в настоящее время не установлены. Еще 10 человек получили ранения в результате стрельбы.

Ранее женщину задержали в американском штате Флорида по подозрению в убийстве двух бывших мужей. Сьюзан Авалон была арестована полицией. Поводом для задержания стала кража еды из ресторана. Перед этим она, представившись курьером, пришла к дому своего первого бывшего мужа в городе Брадентон. Когда мужчина открыл дверь, она произвела в него выстрел.

До этого в Объединенных Арабских Эмиратах мужчина выследил и жестоко убил свою бывшую возлюбленную. 25-летняя девушка работала стюардессой. Нападение произошло в номере отеля в Дубае. Россиянин нанес ей около 15 ударов ножом, после чего скрылся. Тело жертвы нашли сотрудники отеля.

