Воскресное утро в баре началось с массового убийства В поселке под Йоханнесбургом застрелили девять человек после нападения на бар

В баре под Йоханнесбургом в Южно-Африканской Республике застрелены девять человек, сообщает News24. Стрельба произошла в поселке Беккерсдаль рано утром в воскресенье, 21 декабря. Группа из примерно 12 человек, передвигавшаяся на белом микроавтобусе и серебристом седане, открыла беспорядочный огонь по посетителям заведения. После этого нападавшие скрылись.

Часть жертв находилась внутри бара KwaNoxolo, других застрелили на улице. Заместитель начальника полиции провинции Гаутенг генерал-майор Фред Кекана уточнил, что среди пострадавших был также водитель такси. Причины, по которым совершено нападение, в настоящее время не установлены. Еще 10 человек получили ранения в результате стрельбы.

