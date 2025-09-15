«Болел сахарным диабетом»: многодетный отец умер в учебном центре ВСУ Мобилизованный на Украине многодетный отец скончался в учебном центре ВСУ

На Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ, сообщили в беседе с РИА Новости российские силовые структуры со ссылкой на полученную информацию.

Согласно данным источника, мужчина был мобилизован несмотря на противопоказания по здоровью и наличие малолетних детей. После доставки в учебный центр в субботу он уже в понедельник пожаловался на плохое самочувствие. В середине недели связь с ним прекратилась, а в четверг родственникам сообщили о его смерти.

Согласно украинскому законодательству, Вячеслав Бек не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам (наличие троих маленьких детей). Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками, — отметили в силовых структурах.

Инцидент произошел в условиях продолжающейся массовой мобилизации на Украине. По словам представителей силовых структур, это очередной пример нарушения законодательства при призыве граждан в вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.