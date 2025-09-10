Депутат Рады раскрыл сумму, которую ТЦК требуют за выкуп мобилизованных

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), расположенного в жилом массиве Киева ДВРЗ, отпускают насильно мобилизованных домой за взятку в размере $30 тысяч (порядка 2,5 млн рублей), заявила депутат Верховной рады Анна Скороход на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук. По ее словам, нетрудно вообразить, какие суммы проходят через руки взяточников ежедневно, учитывая количество тех, кого привозят к ним каждый день.

Его (мобилизованного) родственникам приходит смска с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за $30 тыс. <…> Это один человек $30 тысяч, а вы представьте количество людей ежедневно, — сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство Украины экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек на фоне тотального провала на линии фронта. В Днепропетровской области призовут 22,5 тысячи человек, еще 14,2 тысячи бойцов — в Киевской области.

До этого сотрудники ТЦК задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева прямо во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области, на западе страны. Сам протоиерей является отцом пяти детей. Его сразу отправили на Ровенский полигон.