08 сентября 2025 в 09:14

Хакеры узнали детали экстренной мобилизации 122 тыс. человек на Украине

SHOT: на Украине экстренно мобилизуют почти 122 тыс. человек

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины экстренно мобилизует почти 122 тыс. человек на фоне тотального провала на линии фронта, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на секретные документы ВСУ, добытые хакерами. По их данным, в Днепропетровской области в ряды ВС призовут 22,5 тыс. человек, в Одесской и Харьковской областях — 18 тысяч и почти 16 тысяч соответственно. Еще 14,2 тыс. бойцов хотят получить в Киевской области.

В материале сказано, что в западных регионах страны план по насильственной мобилизации меньше — например, во Львовской области призовут 12,5 тыс. человек. Также правительство намерено мобилизовать по 10 тыс. человек с подконтрольных ВСУ территорий ДНР и Запорожской области.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик сообщил, что группу мобилизованных в Вооруженные силы Украины забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть — отправили рыть окопы вместо окончания учебы. По его словам, обучение проходило и с использованием иностранного вооружения. При этом группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше, чем ожидалось.

Украина
мобилизация
хакеры
Днепропетровская область
