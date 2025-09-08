«Увидел в Сумах»: пленный гранатометчик ВСУ признался в неумении стрелять Пленный Хвостик: мобилизованные в ВСУ оказались на фронте без огневой подготовки

Группу мобилизованных в Вооруженные силы Украины забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть — отправили рыть окопы вместо окончания учебы, заявил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. По его словам, которые приводит РИА Новости, обучение проходило и с использованием иностранного вооружения. При этом группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше, чем ожидалось.

Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше: типа, вы не умеете стрелять, поэтому копайте блиндажи, — объяснил пленный.

Ранее сообщалось, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах ВСУ. Среди них указаны батальон имени Симона Боливара и подразделение «Специальная латинская бригада».

До этого пленный украинский офицер Сергей Носиковский рассказал, что военнослужащие ВСУ перед выполнением боевых задач оставляют оружие НАТО. По его словам, бойцам, обученным работать с пулеметами FN MAG, перед выходом на позиции приказали оставить их и использовать «калаши». Он добавил, что в подразделении были американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.