08 сентября 2025 в 08:16

«Увидел в Сумах»: пленный гранатометчик ВСУ признался в неумении стрелять

Пленный Хвостик: мобилизованные в ВСУ оказались на фронте без огневой подготовки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Группу мобилизованных в Вооруженные силы Украины забрали на фронт без огневой подготовки, а еще часть — отправили рыть окопы вместо окончания учебы, заявил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. По его словам, которые приводит РИА Новости, обучение проходило и с использованием иностранного вооружения. При этом группу, где был Хвостик, отправили на фронт раньше, чем ожидалось.

Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше: типа, вы не умеете стрелять, поэтому копайте блиндажи, — объяснил пленный.

Ранее сообщалось, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах ВСУ. Среди них указаны батальон имени Симона Боливара и подразделение «Специальная латинская бригада».

До этого пленный украинский офицер Сергей Носиковский рассказал, что военнослужащие ВСУ перед выполнением боевых задач оставляют оружие НАТО. По его словам, бойцам, обученным работать с пулеметами FN MAG, перед выходом на позиции приказали оставить их и использовать «калаши». Он добавил, что в подразделении были американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.

ВСУ
военные учения
Сумская область
пленные
