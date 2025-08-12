Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Вам оно там не надо»: ВСУ бросают оружие НАТО перед выходом на позиции

Пленный Носиковский: ВСУ перед боем меняли оружие НАТО на автоматы Калашникова

Автомат Калашникова АК-19 под патрон НАТО Автомат Калашникова АК-19 под патрон НАТО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставляют оружие НАТО и берут с собой автоматы Калашникова, заявил в беседе с РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. В частности, он упомянул о наличии у ВСУ двух или трех чешских пулеметов FN MAG.

Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой «калаши», — подчеркнул пленный.

По словам офицера, в его подразделении также была иностранная техника, например, американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. Однако высшее украинское руководство после потери двух машин приказало больше не возить «Рошелями» бойцов на позиции, так как это «сильно дорого», резюмировал Носиковский.

Ранее военнослужащий ВСУ, стрелок 129-й бригады теробороны Александр Гарбуз попросил президента Украины Владимира Зеленского обменять его из российского плена. Мужчина признался, что считает бесполезным обращаться к украинскому лидеру, однако он все равно попытался, потому что хотел бы вернуться домой.

