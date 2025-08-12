«Вам оно там не надо»: ВСУ бросают оружие НАТО перед выходом на позиции

«Вам оно там не надо»: ВСУ бросают оружие НАТО перед выходом на позиции Пленный Носиковский: ВСУ перед боем меняли оружие НАТО на автоматы Калашникова

Военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставляют оружие НАТО и берут с собой автоматы Калашникова, заявил в беседе с РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. В частности, он упомянул о наличии у ВСУ двух или трех чешских пулеметов FN MAG.

Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой «калаши», — подчеркнул пленный.

По словам офицера, в его подразделении также была иностранная техника, например, американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. Однако высшее украинское руководство после потери двух машин приказало больше не возить «Рошелями» бойцов на позиции, так как это «сильно дорого», резюмировал Носиковский.

