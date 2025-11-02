Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:39

Стрельба из автомата произошла недалеко от конного клуба в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные открыли огонь неподалеку от конного клуба в деревне Дранишники, сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предполагается, что стрельба велась из автоматического оружия. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили на земле соответствующие гильзы.

1 ноября около 09:00 утра в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от работника конного клуба о том, что со стороны Староприозерского шоссе в деревне Дранишники за забором слышны звуки выстрелов, предположительно, из автоматического оружия, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник мог открыть огонь по автомобилю марки Haval. По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовно дело.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские изъяли у 85-летнего местного жителя самодельный револьвер. По словам мужчины, оружие ему подарил гендиректор одного из кондитерских предприятий в 1990-х годах. Помимо револьвера, в доме пенсионера на Пляжевой улице обнаружили 47 патронов.

